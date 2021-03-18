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Мужские носки «Fault Lines»

18.03.2021 | Автор: Теплоножка

носки с рисунком

Рисунок, которым связаны мужские носки, напоминает разрушающееся здание во время землетрясения. 

Размер:

Окружность стопы – 23-26 см.

Необходимые материалы:

Пряжа Tough Love Sock – Sweet Georgia Yarns (80% мериносовая шерсть; 389 м / 115 грамм в мотке) – 1 моток.

Необходимые инструменты:

Набор обоюдоострых спиц № 2.5, гобеленовая игла.

Плотность вязания:

32 петли и 40 рядов = 10 см рисунка вязания.

Замечания:

Для удобного вязания рисунка иногда нужно будет перераспределять петли на спицах.

Прибавление петли из протяжки с наклоном вправо или влево показано в видео уроке

ВИДЕО УРОК
 

Манжета:

Набрать на спицы 72 петли. Соединить петли в круговой ряд.

Связать 4 см резинкой 1х1 (1 лицевая петля, 1 изнаночная петля).

Паголенок:

Вязать рисунком по схеме, повторяя раппорт рисунка из 12-ти петель 6 раз в каждом ряду.

СХЕМА
 

Повторить 22 ряда раппорта рисунка ещё 1-2 раза, или до желаемой высоты, закончить 11-м или 22-м рядом рисунка.

Пятка

Стенка пятки:

Стенка пятки выполняется на 36 петлях.

1-й ряд (лицевой): *1 петлю снять, 1 лицевая петля; повторять от * до конца ряда.

2-й ряд (изнаночный): 1 петлю снять, изнаночные петли до конца ряда.

Повторить эти 2 ряда ещё 17 раз.

Поворотная часть пятки:

Установочные ряды: 1 петлю снять, 21 лицевая петля, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, повернуть вязание; 1 петлю снять, 9 изнаночных петель, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная петля, повернуть вязание.

1-й ряд (лицевой): 1 петлю снять, лицевые петли до 1 петли перед зазором, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, повернуть вязание.

2-й ряд (изнаночный): 1 петлю снять, изнаночные петли до 1 петли перед зазором, 2 петли провязать вместе изнаночной, 1 изнаночная петля, повернуть вязание.

Повторять ряды 1-2, пока с каждой боковой стороны не останется по 1 непровязанной петле, закончить лицевым рядом. Повернуть вязание. Снять 1 петлю, лицевые петли до последних 2-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, закрывая промежуток.

носки с рисунком

Клин подъема:

Набрать и провязать лицевыми 18 снятых петель вдоль бокового края стенки пятки. Петли верхней части стопы провязать основным рисунком. Набрать и провязать лицевыми 18 снятых петель вдоль второго бокового края стенки пятки.

Провязать 2 первые петли пятки вместе, закрывая последнее отверстие поворотной части пятки. Вязать лицевые петли до петель клина, провязать лицевыми за задние стенки 14 петель клина до последних 4-х петель, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли за задние стенки. Петли верхней части стопы провязать основным рисунком. Связать 2 лицевые петли за задние стенки, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 14 лицевых петель клина за задние стенки.

Далее вязать петли пятки лицевыми, которые стали подошвой, до верхней части стопы. В этом месте будут начинаться круговые ряды.

1-й круговой ряд: петли верхней части стопы провязать рисунком, лицевые петли до 4-х петель перед верхней частью стопы, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли.

2-й круговой ряд: петли верхней части стопы провязать рисунком, 2 лицевые петли, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, лицевые петли до конца ряда.

Повторять эти 2 ряда, пока на спицах не останется 36 петель подошвы. Затем продолжать вязать прямо верхнюю часть стопы рисунком, а подошву – лицевой гладью, пока длина стопы не достигнет желаемой длины.

Мысок:

1-й круговой ряд: лицевые петли.

2-й круговой ряд: 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, лицевые петли до 2-х петель перед концом верхней части стопы, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, лицевые петли до 2-х петель перед концом подошвы, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево.

Повторять эти 2 ряда, пока на спицах не останется 36 петель или до желаемой длины.

Закрыть оставшиеся петли трикотажным швом. Заправить концы нитей. Отпарить мужские носки.

Описание носков переведено Теплоножкой.

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Рубрика: Мужские носки | Метки:

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